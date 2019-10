Wall Street Journal skriver, at to anholdte hjalp Trumps advokat med at finde oplysninger i Ukraine om Biden.

To udenlandske mænd, der hjalp præsident Donald Trumps private advokat, Rudy Giuliani, med at undersøge demokraten Joe Biden, er anholdt i USA og sigtet for ulovlig partistøtte.

Det skriver avisen Wall Street Journal.

Det er to forretningsmænd. Den ene er Lev Parnas og den anden Igor Fruman. De blev anholdt onsdag.

Parnas er en forretningsmand fra Ukraine, mens Fruman, der stammer fra Hviderusland, er ejendomsmægler ifølge Reuters.

- Siden slutningen af 2018 har Fruman og Parnas introduceret Giuliani for adskillige nuværende og tidligere højtplacerede ukrainske anklagere for at diskutere Biden-sagen, skriver Wall Street Journal.

Begge mænd har doneret store pengebeløb til Det Republikanske Parti og Trumps kampagne, hedder det.

Repræsentanternes Hus har indledt en procedure frem mod en rigsretssag mod Trump.

Her er det demokratiske flertal overbevist om, at præsidenten har forsøgt at udnytte sit embedes magt til at presse Ukraines regering til at grave snavs frem om Joe Biden, der er tidligere vicepræsident og nuværende præsidentkandidat.

Mens Biden var vicepræsident, var hans søn Hunter bestyrelsesmedlem i et ukrainsk energiselskab.

/ritzau/