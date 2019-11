Folk omkring John Bolton bekræfter, at han vil vidne i Ukraine-sag. Processen kan føre til rigsret mod Trump.

Præsident Donald Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton er villig til at trodse Det Hvide Hus og møde op i Repræsentanternes Hus for at vidne i det kompleks, der kan føre til en rigsretssag mod Trump.

Det siger folk med kendskab til hans synspunkt. Det skriver avisen Washington Post.

Det er tidligere blevet rapporteret, at Bolton var meget oprevet over, at regeringen forsøgte at lægge pres på Ukraine for at få det til at finde snavs om demokraten Joe Biden.

Republikaneren John Bolton kan blive et af de mest slagkraftige vidner, der til dato er mødt op i Kongressen for at vidne om forløbet.

Bolton trak sig uventet tilbage fra sin post i september.

Flere amerikanske diplomater, herunder en tidligere og en for øjeblikket fungerende ambassadør i Ukraine, har fortalt, at regeringen forsøgte at presse den ukrainske regering til at finde belastende materiale om Joe Biden og hans søn, Hunter.

Hunter Biden fik i 2015 fik en bestyrelsespost i det ukrainske gasselskab Burisma. Det var et tidspunkt, hvor Biden var vicepræsident.

Biden forsøger at vinde Det Demokratiske Partis nominering som præsidentkandidat og blive en mulig udfordrer for præsident Trump i 2020.

Bolton ventes at ville bekræfte de tidligere vidners udsagn over for Repræsentanternes Hus, skriver Washington Post.

/ritzau/