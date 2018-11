Det største problem i brexit-forhandlingerne er ifølge The Sunday Times løst. En regeringstalsmand afviser.

Den britiske premierminister, Theresa May, har efter sigende sikret en aftale, som gør det muligt for Storbritannien at blive i toldunionen efter brexit og undgå en hård grænse mellem Irland og Nordirland.

Det skriver avisen The Sunday Times ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

En talsmand for regeringen i London kalder dog artiklen, som hævder, at May har givet indrømmelser til Bruxelles for at løse det irske grænseproblem, "spekulation".

Til nyhedsbureauet dpa oplyser talsmanden blot, at der er gjort "gode fremskridt" i forhandlingerne.

Storbritannien og EU er i øjeblikket ved at finde ud af, hvordan man kan undgå en hård grænse med kontrol mellem Irland, der er et EU-land, og Nordirland, der forlader EU sammen med det øvrige Storbritannien 29. marts 2019.

The Sunday Times skriver, at det ifølge aftalen kun vil være midlertidigt, at Storbritannien forbliver i EU's toldunion. Avisen skriver videre, at Theresa May planlægger at diskutere planen med sin regering tirsdag.

Spørgsmålet om den irske grænse har været den største udfordring i briternes brexit-forhandlinger med EU.

Mange frygter, at en genindførelse af grænsekontrol mellem Irland og Nordirland kan skabe spændinger i det tidligere konfliktfyldte område.

Lørdag advarede den irske premierminister, Leo Varadkar, om, at brexit "slider" på forholdet mellem Storbritannien og Irland, idet forhandlingerne om grænsespørgsmålet synes at være gået i stå.

Både Storbritannien og EU taler om en bagstopper. Det er et sikkerhedsnet, som træder i kraft, når overgangsperioden efter briternes udtræden af EU udløber.

Et af EU's forslag er, at der skal trækkes en handelslinje over Det Irske Hav. Det betyder, at store dele af Nordirlands økonomi vil være underlagt EU-regler.

Men Storbritannien vil ikke acceptere, at Nordirland bliver afskåret fra resten af landet. Derfor kræver briterne, at bagstopperen gælder hele Storbritannien.

