Sydkorea vil bidrage til den amerikanske mission, som skal beskytte tankskibe mod Iran, skriver avis.

Sydkorea planlægger at sende en flådeenhed til Hormuzstrædet i Mellemøsten for at hjælpe med at beskytte olietankskibe.

Det skriver den sydkoreanske avis Maekyung mandag. Oplysningen stammer fra en anonym regeringskilde.

Konkret drejer det sig om en enhed, som siden 2009 har patruljeret farvandet ud for Somalia for at beskytte skibstrafikken mod pirater. Den omfatter en destroyer, tre hurtigtgående både, en kamphelikopter og godt 300 personer.

Sydkoreas forsvarsministerium siger, at regeringen overvejer måder at bidrage på, men at en beslutning endnu ikke er truffet.

USA har optrappet sin militære tilstedeværelse i området ved Hormuzstrædet mellem Den Persiske Golf og Omanbugten.

Forholdet mellem USA og Iran er blevet forværret, efter at USA trak sig ud af atomaftalen med Iran for godt et år siden og genindførte sanktioner mod Iran. De seneste måneder er spændinger taget til efter angreb mod olietankskibe ud for Irans kyster.

For nylig oplyste USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, at den amerikanske regering har bedt flere lande - deriblandt Sydkorea - om at bidrage til missionen.

Danmark er også blevet bedt om at hjælpe. Fredag meddelte Udenrigs- og Forsvarsministeriet, at regeringen ser "positivt" på at støtte flådemissionen.

Et britisk forslag om at indføre en europæisk flådemission i Den Persiske Golf mødte søndag skarp kritik fra Iran.

En talsmand fra Irans regering meddelte, at det vil blive opfattet som en provokation, hvis sådan en flåde skal eskortere tankskibe i området.

- Vi har hørt, at de (europæiske lande, red.) har i sinde at sende en europæisk flåde til Den Persiske Golf, sagde talsmand Ali Rabiei.

Han tilføjede, at det i sig selv er "provokerende og vil øge spændingen".

Storbritannien har foreslået en alliance for at beskytte skibe, der sejler igennem det uroprægede Hormuzstræde.

Forslaget kommer, efter at en olietanker under britisk flag blev tilbageholdt af Iran i sidste uge. Inden var flere skibe blevet chikaneret.

/ritzau/