Premierminister Boris Johnson vil gøre Storbritannien mindre afhængig af Kina i udbygning af infrastruktur.

Kinesiske virksomheder skal ifølge den britiske premierminister, Boris Johnson, være langt mindre involveret i udbygning af britisk infrastruktur end hidtil.

Det skriver avisen The Daily Telegraph sent fredag ifølge Reuters.

Premierministerens kontor afviser at kommentere oplysningerne.

Ifølge avisen planlægger Johnson i første omgang at mindske det kinesiske teleudstyrsfirma Huaweis engagement i opbygning af et 5G-netværk i Storbritannien.

- Han ønsker fortsat et forhold til Kina, men Huawei-aftalen vil blive reduceret markant. Embedsfolk er blevet bedt om at lave en plan for at mindske Huaweis medvirken så hurtigt som muligt, siger en kilde til avisen.

I januar sagde den britiske regering god for, at Huawei kunne stå for op til 35 procent af opgaven med at etablere et 5G-netværk.

Den amerikanske regering har tidligere sagt, at det kan udgøre en mulig sikkerhedsrisiko at anvende udstyr fra Huawei.

/ritzau/