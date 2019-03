De spanske myndigheders plan indebærer, at lignende regler skal gælde spaniere i Storbritannien.

Spanien planlægger at give opholdstilladelse til 400.000 briter ved et no-deal brexit. Det skriver avisen El Pais.

De spanske myndigheders plan gør det klart, at de regler, som de spanske myndigheder indfører, skal modsvares af lignende regler i Storbritannien - gældende for spaniere i landet, skriver El Pais.

Den spanske udenrigsminister, Josep Borrell, siger, at han ikke ønsker at opleve en situation, hvor britiske og spanske statsborgere står uden rettigheder efter et hårdt brexit.

/ritzau/Reuters