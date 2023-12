Biden har nok at se til med krig i Ukraine og den seneste tids konflikt i Mellemøsten og skipper dermed COP28.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, skipper FN's klimatopmøde i Dubai.

Det oplyser en unavngiven amerikansk embedsmand til avisen The New York Times.

Topmødet begynder torsdag. Det forventes, at den britiske kong Charles, pave Frans samt ledere fra næsten 200 lande deltager.

Embedsmanden har ikke givet yderligere oplysninger om, hvorfor Biden ikke deltager i topmødet, der går under navnet COP28.

Andre topembedsmænd fra Det Hvide Hus peger ifølge avisen på, at den igangværende konflikt mellem Hamas og Israel har holdt præsidenten travlt beskæftiget med andet end klimadagsordenen.

- De har krigen i Mellemøsten og krigen i Ukraine - en række ting, der sker, siger John Kerry, som er Bidens specielle udsending for klimaforandringer.

Kirsten Allen, der er talsperson for vicepræsident Kamala Harris, udtalte i sidste uge, at Harris ingen planer har om at deltage i topmødet.

Klimadagsordenen har været på toppen af Joe Bidens liste over verdens udfordringer i løbet af hans præsidentskab. Tidligere denne måned udtalte han, at klimaforandringer er "den ultimative trussel mod menneskeligheden", skriver The New York Times.

Biden har deltaget ved begge afholdte topmøder, siden han blev indsat i 2021.

De knap 200 lande, der har tilsluttet sig FN's klimakonvention (UNFCCC), mødes årligt til klimamøde.

I år holdes nummer 28 - som derfor kaldes COP28 - fra 30. november til 12. december i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Her samles verdens ledere og embedsmænd til klimaforhandlinger, mens aktivister og pressen følger med fra sidelinjen.

COP'erne er det øverste organ i de globale klimaforhandlinger og altså stedet, hvor de store beslutninger bliver truffet.

/ritzau/