Tyske myndigheder har været udsat for hackerangreb fra Rusland. Det viser retsdokumenter, skriver Der Spiegel.

Rusland udførte i november et hackerangreb mod tyske myndigheder.

Det skriver avisen Der Spiegel.

Ifølge avisen var angrebet rettet mod medarbejdere i det tyske forsvar, parlamentsmedlemmer og flere ambassader.

Angrebet blev opdaget den 14. november. Det fremgår af retsdokumentar, som Der Spiegel er i besiddelse af.

Gruppen Snake, der også går under navnet Uroboros, menes at stå bag. Det lykkedes hackerne at få adgang til flere emailskonti.

Politiet i Tyskland efterforsker fortsat, hvilke informationer hackerne er kommet afsted med.

/ritzau/NTB