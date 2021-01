Merkel overvejer at bede tyskerne begrænse social kontakt - og måske lukke ned for bus og tog, skriver Bild.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, vil have betydeligt skrappere tiltag i Tyskland for at bremse coronasmitten.

Det siger kilder i regeringspartiet CDU til nyhedsbureauet AFP torsdag aften.

Merkel mener, at virusset kun kan stoppes med "betydelige ekstra tiltag", siger kilderne. Det kan blandt andet handle om at bede tyskerne mindske antallet af sociale kontakter markant.

Kansleren er særligt bekymret for den nye variant, der opstod i England i september og siden har bredt sig til flere andre lande i Europa.

Den menes at være op mod 70 procent mere smitsom end de hidtil kendte varianter.

Avisen Bild skriver, at Merkel ønsker en "meganedlukning". Ifølge avisens oplysninger indebærer det blandt andet at lukke for store dele af den offentlige transport. Der er dog ikke taget en beslutning endnu, understreger Bild.

Tyskland registrerede torsdag 1244 nye coronadødsfald, det hidtil højeste antal på et enkelt døgn.

Merkel ønsker derfor at holde krisemøde med delstatslederne allerede i næste uge, oplyser kilderne i CDU.

Mødet var ellers planlagt til 25. januar.

/ritzau/