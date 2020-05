De kriminelle bagmænd, der hævdede at have bortført Anne-Elisabeth Hagen, var tilsyneladende villige til at forhandle om størrelsen af løsesummen.

Det fremgår af helt nye oplysninger, som den norske avis Dagbladet er kommet i besiddelse af.

De formodede bagmænd henvendte sig sidste sommer til hendes familie og påstod, at hun stadig var i live.

Det var sidste gang, gerningsmændende lod høre fra sig.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem 31. oktober 2018. Foto: Privat Vis mere Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem 31. oktober 2018. Foto: Privat

Det blev præsenteret som den hele store nyhed sidste sommer.

Kalenderen viste 6. august 2019, og efterforskningen af sagen om Anne-Elisabeth Hagens forsvinden var kørt fast.

Så da Hagen-familiens advokat, Svein Holden, indkaldte til pressemøde og fortalte, at de formodede kidnappere havde givet lyd fra sig, var det intet mindre end breaking news.

»Mandag 8. juli tog modparten kontakt til os igen. Kontakten omhandler flere forhold. Vi kan ikke gå nærmere ind i indholdet offentligt,« lød det fra Holden, som dog afslørede, at det klart fremgik af beskeden, at den forsvundne milliardærfrue stadig var i live.

Tom Hagens advokat, Svein Holden, fotograferet på et tidligere pressemøde. (Arkivofoto) Foto: NTB/Scanpix Vis mere Tom Hagens advokat, Svein Holden, fotograferet på et tidligere pressemøde. (Arkivofoto) Foto: NTB/Scanpix

Henvendelsen fra bagmændene kom kort tid efter, at norsk politi havde meddelt, at de havde opgivet at finde Anne-Elisabeth Hagen i live. Nu efterforskede man en drabssag, lod man forstå.

Tidspunktet for bortførernes henvendelse har flere gange vakt undren i den norske offentlighed. Ikke mindst efter, at ægtemanden Tom Hagen er blevet mistænkt og sigtet i sagen. Flere har fundet et mistænkeligt, at gerningsmændene efter længere tids tavshed pludselig gav lyd fra sig.

Nu afslører den norske avis Dagbladet, at der var flere oplysninger i henvendelsen fra de formodede kidnappere.

Det drejer sig blandt andet om nye informationer om kravet om løsepenge, som oprindeligt var på 90 millioner norske kroner.

Hagen-parrets hjem i Lørenskog var sikret med forældede alarmer, der ikke virkede. Foto: NTB Vis mere Hagen-parrets hjem i Lørenskog var sikret med forældede alarmer, der ikke virkede. Foto: NTB

Avisen henviser til kilder tæt på efterforskningen, som fortæller, at det astronomiske beløb omtales flere gange i mailen.

Modparten skal blandt andet være kommet med forskellige forslag til, hvordan de mange penge kunne overføres. Beløbets størrelse var også et tema, og det blev også foreslået, at pengene kunne betales af flere omgange.

Dagbladet hæfter sig især ved én specifik sum i euro.

Den sum er lige så stor som det beløb, Tom Hagen under overværelse af politiet, overførte til modparten i kryptovalutaen Monero senere i juli måned. Håbet var, at politiet kunne følge pengestrømmen og på den måde spore, hvem der stod bag bortførelsen eller drabet på den forsvundne kvinde.

Tom Hagen er blevet løstladt, men er fortsat sigtet for drab på eller medvirken til drab på sin kone. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp Vis mere Tom Hagen er blevet løstladt, men er fortsat sigtet for drab på eller medvirken til drab på sin kone. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp

Det fremgik angiveligt også af mailen fra de formodede bortførere, at rigmandsfruens helbred var et problem.

Hun havde brug for medicinsk behandling, skrev de.

Det er nu snart 19 måneder siden, konen til en af Norges rigeste mænd forsvandt sporløst.

Sagen tog en dramatisk drejning i slutningen af april, da Tom Hagen under stor postyr blev anholdt og sigtet for drab eller medvirken til drab.

Politiet mener, at Anne-Elisabeth Hagen blev dræbt i huset på Sloraveien i Lørenskog. Foto: Vidar Ruud Vis mere Politiet mener, at Anne-Elisabeth Hagen blev dræbt i huset på Sloraveien i Lørenskog. Foto: Vidar Ruud

Han nægter sig skyldig.

Politiet har også sigtet en bekendt af Hagen, en mand i 30'erne, som har forstand på kryptovaluta. Også den såkaldte 'kryptomand' nægter sig skyldig.