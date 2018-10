Financial Times: May har ved en ekstraordinær briefing sagt, at en brexitaftale næsten er i hus.

London. Den britiske avis The Financial Times skriver ifølge Reuters, at premierminister Theresa May ved et møde torsdag aften har briefet sine nøgleministre om, at en brexitaftale er tæt på at blive indgået.

Financial Times citerer flere ministre for, at uenigheder om grænsen mellem Nordirland og Irland er tæt på at blive løst.

En kilde tæt på Brexit-forhandlingerne siger, at Theresa May normalt ikke indkalder sine nøgleministre for at orientere dem om nye udviklinger.

- Så jeg har fået følelsen af, at en aftale praktisk talt er på plads, siger kilden.

Den største tilbageværende knast i Brexit-forhandlingerne er spørgsmålet om grænsen mellem Irland og den britiske provins Nordirland. Grænsen er den eneste grænse på fastlandet mellem EU og Storbritannien.

Begge parter vil gerne undgå gennemgribende kontrol ved grænsen efter brexit. Men de er ikke enige om, hvordan det skal udføres i praksis.

I de seneste dage har både EU og Storbritannien signaleret fremskridt i forhandlingerne. Lederen af det nordirske parti, Arlene Forster, sagde også tidligere i denne uge, at en brexitaftale er "særdeles mulig" inden for få uger.

