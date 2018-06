Hackere fra Kina har angiveligt stjålet data om et missilprojekt fra en underleverandør til USA's flåde.

Washington. Hackere fra den kinesiske regering har stjålet enorme mængder data relateret til undersøisk krigsførelse fra en underleverandør til den amerikanske flåde.

Det skriver The Washington Post fredag.

Med henvisning til anonyme embedsmænd skriver avisen, at sikkerhedsbruddene fandt sted i januar og februar. Her blev hemmelige planer om at udvikle et supersonisk missil til brug på ubåde senest i 2020 stjålet.

Underleverandøren er ikke identificeret i artiklen, men ifølge The Washington Post arbejdede den for flådebasen The Naval Undersea Warfare Centre, der har hovedkvarter i Rhode Island.

De klassificerede dokumenter er stjålet fra et usikret netværk hos underleverandøren.

Den amerikanske flåde er for øjeblikket ved at undersøge hackerangrebet med hjælp fra FBI.

The Washington Post skriver, at avisen har indvilget i at tilbageholde visse detaljer om missilprojektet, da de ifølge flåden vil kunne skade den nationale sikkerhed.

Den kinesiske ambassade afviser ethvert kendskab til hændelsen.

- Den kinesiske regering støtter opretholdelsen af cybersikkerhed og modsætter sig og bekæmper alle former for cyberangreb i overensstemmelse med loven, udtaler en talsmand for ambassaden.

Ifølge The Washington Post er der tale om 614 gigabyte stjålet materiale om et projekt kendt under navnet Sea Dragon.

Som følge af sagen har forsvarsminister Jim Mattis bedt om en gennemgang af underleverandørens sikkerhedsproblemer.

- Der er foranstaltninger på plads, der kræver, at virksomheder underretter regeringen, når der er sket en cyberhændelse, som kan have en negativ effekt på de netværk, der indeholder klassificerede oplysninger, siger talsmand for flåden Bill Speaks.

/ritzau/dpa