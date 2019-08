Boris Johnsons EU-toprådgiver, David Frost, skal drøfte alternativer til den aftale, som EU og May indgik.

Den britiske premierminister Boris Johnsons EU-rådgiver, David Frost, tager onsdag til Bruxelles for at drøfte alternativer til den aftale om Storbritanniens udtræden af EU, som tidligere premierminister Theresa May ikke formåede at få flertal for i det britiske parlament.

Det skriver avisen The Telegraph ifølge nyhedsbureauet Reuters.

David Frost, der har en baggrund som diplomat og blandt andet har været ambassadør i Danmark, skal mødes med højtstående personer i EU-systemet, skriver The Telegraph.

Boris Johnson har gentagne gange slået fast, at Storbritannien som planlagt forlader EU den 31. oktober. Med eller uden en aftale.

Johnson, som overtog premierministerposten i juli, har dog sagt, at han foretrækker at forlade EU med en aftale, men ikke på de betingelser, som May og EU blev enige om i 2018. Det er især den såkaldte irske bagstopper, som Johnson finder uacceptabel.

Den seneste uge har Boris Johnson besøgt både Berlin og Paris, hvor han har drøftet brexit med Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

På mødet med Merkel fik Johnson ifølge flere medier at vide, at hvis han havde nogle brugbare alternativer til bagstopperen, så må han komme med dem inden 30 dage.

I nogle britiske medier blev det betegnet som en succes for Boris Johnson, men endnu har han ikke fremlagt nogen alternativer til bagstopperen, der skal forhindre grænsekontrol mellem EU-landet Irland og det britiske Nordirland.

/ritzau/