Hverken Israel eller Hamas har kommenteret oplysninger om, at våbenhvilen forlænges med en dag.

Avisen Wall Street Journal skriver, at egyptiske embedsfolk oplyser, at Hamas og Israel er blevet enige om at forlænge våbenhvilen med endnu en dag.

Hverken Hamas eller Israel har ifølge nyhedsbureauet Reuters kommenteret oplysningerne om, at våbenhvilen er forlænget med en dag.

Wall Street Journal skriver, at det ventes, at der på våbenhvilens ottende dag vil blive frigivet yderligere ti af de gidsler, som Hamas tog ved angrebet på Israel 7. oktober.

Størstedelen af dem vil være børn og kvinder, skriver Wall Street Journal.

Den nuværende våbenhvile udløber officielt fredag morgen klokken 06.00, men nu lyder det altså fra egyptiske embedsfolk, at den er forlænget med en dag. Hvis det stemmer, vil den mindst vare til lørdag morgen.

Egypten har sammen med USA og Qatar været mægler mellem Israel og Hamas om våbenhvile.

Torsdag aften sagde USA's regering, at den vil fortsætte med at samarbejde med Qatar og Egypten om at forlænge, hvad der af Det Hvide Hus omtales som en humanitær pause.

Den angivelige aftale er kommet i stand, mens USA's udenrigsminister, Antony Blinken er i Israel.

Her har han talt med toppen i den israelske regering og opfordret den til at forlænge pausen i kampene.

Han opfordrede også Israel til at oprette en civil "beskyttelsesplan", der udpeger steder - heriblandt hospitaler og anden kritisk infrastruktur - hvor civile kan være i sikkerhed.

Mark Regev, der er rådgiver for Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har torsdag sagt, at Israel er åben for at forlænge våbenhvilen, hvis Hamas forpligter sig til at frigive flere gidsler.

Israel har tidligere sagt, at Hamas skal frigive ti gidsler dagligt for, at Israel vil holde pause i kampene.

Torsdag blev i alt otte gidsler overdraget fra Hamas til Røde Kors og bragt tilbage til Israel.

Natten til fredag omkring klokken 01.00 dansk tid meddelte det israelske fængselsvæsen, at 30 palæstinensiske fanger, der har siddet i israelske fængsler, var blevet løsladt.

/ritzau/