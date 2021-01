Ifølge avis advarede FBI internt om risiko for voldelige uroligheder dagen før stormen på Kongressen.

FBIs afdeling i Virginia advarede internt om, at personer på den yderste højrefløj på nettet planlagde krig i forbindelse med onsdagens protest ved Kongressen.

Det skriver avisen Washington Post tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I advarslen dagen før urolighederne, hvor tilhængere af præsident Donald Trump trængte ind i kongresbygningen, nævnes en diskussion på internettet.

Her fremsættes ifølge et dokument, som Washington Post er i besiddelse af, flere opfordringer.

Det nævnes blandt andet, at "Kongressen skal høre vinduer blive knust og døre sparket ind. Vær voldelig. Hold op med at kalde dette en march, en demonstration eller en protest. Kom og vær klar til krig. Vi får vores præsident, eller vi dør. Intet andet kan opfylde det mål".

Forbundspolitiet har tidligere hævdet, at det ikke havde oplysninger, der pegede i retning af, at der ville komme et voldeligt angreb på Kongressen.

Efter angrebet har FBI advaret om, at flere bevæbnede protester planlægges inden magtskiftet den 20. januar, hvor demokraten Joe Biden bliver taget i ed som USA's præsident.

Omkring 15.000 soldater fra Nationalgarden, der er de amerikanske delstaters egne væbnede styrker, ventes at blive udkommanderet i Washington D.C. i dagene omkring indsættelsesceremonien.

