Facebook har ifølge medie indgået forlig med føderal myndighed i sag om deling af brugeres personoplysninger.

Facebook skal betale en bøde på fem milliarder dollar for at have videregivet oplysninger om sine brugere til en tredjepart.

Det har Facebook og den amerikanske forbruger- og konkurrencestyrelse, Federal Trade Commission (FTC), indgået forlig om.

Det oplyser en person med kendskab til sagen til avisen The Wall Street Journal.

Hverken FTC eller Facebook har kommenteret mediets oplysning.

Hvis beløbet stemmer, vil det være den største bøde i FTC's over 100-årige historie til en privat virksomhed.

Beløbet svarer til 33,1 milliarder danske kroner.

FTC's afgørelse, der skal godkendes af justitsministeriet for at træde i kraft, var ifølge nyhedsbureauet Reuters ikke enstemmig.

En afgørelse fra ministeriet kan muligvis komme inden for en uge.

Bliver forliget godkendt, kan det føre til, at den igangværende efterforskning af Facebook om håndtering af brugeres personoplysninger bliver lukket.

Demokraten David Cicilline, der sidder i Repræsentanternes Hus, er modstander af, at undersøgelsen bliver stoppet.

Han kalder bøden på fem milliarder dollar for en "julegave fem måneder for tidligt".

- Den her bøde er en brøkdel af Facebooks årlige indtægter. Den vil ikke få dem til at tænke sig om en ekstra gang over deres ansvar for at beskytte brugeroplysninger, siger han ifølge Reuters.

I første kvartal i år havde Facebook en omsætning på 15,1 milliarder dollar og et nettooverskud på 2,4 milliarder dollar.

Facebook har tidligere meddelt, at det har øremærket tre milliarder dollar til betaling af en eventuel bøde. I april sagde selskabet ifølge AP, at det forventede at skulle betale op mod fem milliarder dollar.

Efterforskningen af Facebook begyndte i 2018 efter den såkaldte Cambridge Analytica-skandale.

Det britiskbaserede firma blev afsløret i at have samlet personoplysninger om millioner af Facebook-brugere siden 2014. Informationerne anvendte firmaet blandt andet til at sælge konsulentydelser til politikere.

Facebook fik kendskab til dette i 2015, men valgte først at offentliggøre det i 2018.

/ritzau/