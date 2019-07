Facebook har ifølge Wall Street Journal indgået forlig med føderal myndighed om deling af personoplysninger.

Facebook skal ifølge et forlig med den amerikanske forbruger- og konkurrencestyrelse Federal Trade Commission (FTC) betale fem milliarder dollar for at have brudt reglerne for deling af personoplysninger.

Det oplyser en kilde med kendskab til sagen til Wall Street Journal, skriver nyhedsbureauet AFP.

Hverken FTC eller Facebook har kommenteret mediets oplysning.

Hvis beløbet stemmer, vil det være den største bøde i FTC's over 100-årige historie. Beløbet svarer til 33,1 milliarder danske kroner.

Forliget kan føre til, at en igangværende efterforskning af Facebook om det sociale medies håndtering af brugeres personoplysninger bliver lukket.

Efterforskningen af Facebook begyndte i 2018 efter den såkaldte Cambridge Analytica-sag. Det britiskbaserede firma havde indsamlet personoplysninger om millioner af Facebooks brugere.

Facebook fik kendskab til dette i 2015, men valgte først at offentliggøre det i 2018.

/ritzau/