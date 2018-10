Ifølge The New York Times har Trump fået en langt større formue fra sine forældre, end han har oplyst.

New York. Skattemyndighederne i den amerikanske delstat New York undersøger beskyldninger fremsat i tirsdagens udgave af The New York Times mod USA's præsident, Donald Trump, om muligt skattesnyd.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge The New York Times hjalp Donald Trump og hans søskende deres forældre med at skjule millioner af dollar for skattemyndighederne.

Dermed overtog Donald Trump en langt større formue fra forældrene, end han tidligere har oplyst. En advokat for Trump afviser oplysningerne.

Donald Trump modtog ifølge avisen gennem en årrække mindst 413 millioner dollar fra sin far, Fred, der skabte sig en formue som ejendomsudvikler.

Trump har tidligere portrætteret sig selv om en selvskabt milliardær, som startede med et lån på én million dollar fra sin far.

/ritzau/