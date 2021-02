Embedsfolk frygtede, at covid-19-syg Trump skulle i respirator, oplyser kilder til The New York Times.

USA's tidligere præsident Donald Trump var angiveligt meget mere syg med covid-19 i oktober, end det blev oplyst på daværende tidspunkt.

Det skriver avisen The New York Times natten til fredag dansk tid.

Avisen citerer fire unavngivne kilder bekendt med Trumps helbred.

De fortæller, at Trumps iltmætning undervejs faldt til et ekstremt lavt niveau, og at han også kæmpede med lungebetændelse forårsaget af coronavirus.

Ifølge to af kilderne var Trumps prognose, før han blev fløjet til behandling på militærhospitalet Walter Reed i Washington D.C. 2. oktober, så alvorlig, at flere embedsmænd frygtede, at han skulle i respirator.

The New York Times skriver, at Trump blandt andet fik konstateret tegn på væske og bakterier i lungerne, hvilket kan være et akut tegn på alvorlig sygdom med covid-19.

Den tidligere præsidents iltmætning gav ifølge avisen også anledning til ekstrem bekymring, da procenten af ilt i hans blod skulle være faldet til midt i 80'erne.

Patienter vurderes at være alvorligt syge med covid-19, hvis deres iltmætning falder til under 94 procent.

Oplysningerne understreger ifølge avisen, hvordan Trump selv og hans medicinske stab bevidst forsøgte at underspille alvoren af hans sygdom.

Trumps personlige læge, Sean Conley, blev da også på daværende tidspunkt beskyldt for at give offentligheden usammenhængende oplysninger.

Ifølge The New York Times afviste han blandt andet at svare på, om læger havde fundet tegn på lungebetændelse hos Trump.

På et tidspunkt fortalte Conley også til journalister, at Trumps iltmætning var faldet til 93 procent, men afviste, at det nogensinde skulle være faldet til et sted i 80'erne.

Trump blev testet positiv for covid-19 fredag 2. oktober og blev indlagt samme dag.

Allerede mandag blev han udskrevet fra hospitalet efter at være blevet behandlet med steroider og antistoffer fra biotekvirksomheden Regeneron.

/ritzau/