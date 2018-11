En talsmand for CIA afviser at kommentere oplysninger i The Washington Post om, at efterretningstjenesten angiveligt har udpeget Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman (foto), som ansvarlig for drabet på Jamal Khashoggi. En anonym kilde med kendskab til CIA's undersøgelse af sagen siger til avisen, at den gængse holdning hos CIA er, at det er helt utænkeligt, at drabet kunne finde sted uden bin Salmans kendskab eller involvering. (arkiv) Amir Levy/Reuters