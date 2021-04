Storbritannien vil sende to flådefartøjer til Sortehavet for at udvise solidaritet med Ukraine, skriver avis.

Britiske krigsskibe vil i maj sætte kurs mod Sortehavet. Det sker for at udvise solidaritet med Ukraine og Storbritanniens Nato-allierede.

Det skriver Sunday Times med henvisning til højtstående kilder i den britiske flåde.

De seneste måneder er spændingerne mellem Ukraine og Rusland taget til, efter at Rusland har sendt tusindvis af soldater til grænsen mellem de to lande.

Ifølge Ukraine er der opmarcheret over 40.000 russiske soldater ved landets østlige grænse. Et tilsvarende antal er til stede på halvøen Krim, som Rusland annekterede i 2014. Inden da var halvøen en del af Ukraine.

Krim ligger som Ukraine nord for Sortehavet.

Ifølge den britiske avis vil en destroyer bevæbnet med missiler, der kan skyde kampfly ned, samt en fregat, der kan bekæmpe undervandsbåde, blive omdirigeret fra Middelhavet til Sortehavet via Bosporusstrædet ved Istanbul.

De to fartøjer vil få støtte af F-35-kampfly og Merlin-helikoptere, der er udrustet til at jage undervandsbåde, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Flyene befinder sig på hangarskibet "HMS Queen Elizabeth" i Middelhavet.

