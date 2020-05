Kritik af Johnson-regeringens "forsinkede og uklare" reaktioner på coronakrise tager til.

Storbritannien har udarbejdet en tretrins-plan for genåbningen af samfundet. Det skriver The Times onsdag.

Den britiske regering, der mødes torsdag for at tage stilling til en genåbningsplan, vil i første fase blandt andet have åbnet mindre forretninger og udendørs arbejdspladser, skriver The Times.

I en anden fase vil større butikker og forretningscentre åbne igen, og flere mennesker vil blive opfordret til at arbejde igen som normalt.

Pubber, restauranter, hoteller og forlystelsescentre åbnes i den tredje og sidste fase.

Premierminister Boris Johnsons regering får stadig hårdere kritik for dens håndtering af krisen.

- Et stort opbud af handlinger og planer, som burde have været på plads for at klare en sådan pandemi, synes at have været helt fraværende, siger David King, som var den britiske regerings øverste rådgiver i perioden 20002007.

- Jeg forholder mig stærkt kritisk over for den langsomme reaktion på krisen, siger King.

Storbritannien blev tirsdag det land i Europa, der har flest døde under coronaepidemien. Ifølge Storbritanniens Nationale Statistikkontor er over 32.000 mennesker med coronavirus døde i landet.

Premierminister Boris Johnson sagde for to måneder siden, at Storbritannien var "ekstremt godt forberedt på alle eventualiteter".

Johnson deltager onsdag i et parlamentsmøde for første gang, siden han selv blev indlagt med coronavirus.

Han kommer blandt andet til at stå over for Keir Starmer, som blev valgt som ny leder for arbejderpartiet Labour den 4. april.

Johnson ventes at blive stillet over for mange spørgsmål omkring regeringens krisehåndtering.

Den 55-årige Johnson var i tre døgn indlagt på en intensivafdeling, hvor han ifølge sit eget udsagn var tæt på at dø. Hans partner, Carrie Symonds, fødte for en uge siden en dreng.

/ritzau/Reuters