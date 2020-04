Briternes premierminister vil mandag returnere til Downing Street efter Covid-19-indlæggelse, skriver avis.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, kan mandag være tilbage på jobbet i embedsboligen Downing Street 10 i London efter sin sygemelding som følge af coronasmitte.

Det skriver The Telegraph fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Oplysningen er ikke bekræftet af Johnsons kontor.

Ifølge avisen har Johnson bedt rådgivere om at planlægge møder med ministre i den kommende uge.

Den 55-årige Johnson blev den 5. april indlagt på et hospital i London med Covid-19, som virussygdommen hedder. Dagen efter blev han overført til en intensivafdeling, hvor han blev behandlet i tre dage.

I hans fravær har udenrigsminister Dominic Raab fungeret som regeringsleder.

Siden Johnson blev meldt rask og udskrevet den 12. april, har han opholdt sig på landstedet Chequers for at komme til hægterne igen.

Boris Johnson og hans konservative regering bliver af oppositionen samt af visse eksperter i virussygdomme kritiseret for at have reageret for langsomt på virusudbruddet.

Han bliver også beskyldt for at have ignoreret advarsler om spredning af virusset, mangel på beskyttelsesudstyr til især sundhedspersonale og for i det store hele at have taget for let på problemet i krisens indledende fase.

Søndag skrev The Sunday Times, at Johnson ifølge kilder er udeblevet fra flere møder i den coronakrisegruppe, som regeringen har nedsat.

På sit daglige pressemøde i Det Hvide Hus natten til fredag dansk tid fortalte præsident Donald Trump, at Johnson lød "energisk" og "som den gamle Boris" under en telefonsamtale, de to ledere havde for nylig.

I Storbritannien er næsten 19.000 dødsfald blevet knyttet til virusset. Det er det femte højeste nationale dødstal i verden ifølge den løbende opgørelse, som det amerikanske universitet Johns Hopkins laver.

/ritzau/Reuters