Boris Johnson har bestilt 100 millioner doser coronavaccine fra AstraZeneca, der skruer op for produktionen.

AstraZeneca forventer fra midten af januar at kunne levere to millioner doser coronavaccine om ugen i Storbritannien. Det skriver The Times fredag.

I alt ventes to millioner doser klar næste uge, og derfra er det planen at producere vaccinerne ganske hurtigt.

Det oplyser en unavngiven kilde fra teamet fra AstraZeneca og Oxford Universitet, der i fællesskab har fremstillet vaccinen, til avisen.

- Inden tredje uge af januar bør vi få to millioner om ugen, skriver The Times.

Det var ikke umiddelbart muligt at få bekræftet oplysningen fra AstraZeneca.

Vaccinen fra Oxford Universitet og AstraZeneca blev onsdag godkendt til nødbrug i Storbritannien. En nødgodkendelse er ifølge EMA mindre grundig end en betinget godkendelse, som er det, EU arbejder på.

Argentina har ligeledes godkendt covid-19-vaccinen fra AstraZeneca og Oxford University onsdag, og fredag fulgte Indien efter.

Flere andre lande står også klar til at godkende den.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har bestilt 100 millioner vaccinedoser fra AstraZeneca. Det er nok til at vaccinere 50 millioner mennesker eller omkring tre ud af fire indbyggere i Storbritannien.

Landet har flere gange i tiden op til årsskiftet sat nye smitterekorder. I de seneste fire dage har der været over 50.000 nye daglige smittetilfælde.

/ritzau/Reuters