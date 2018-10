To kilder oplyser til Boston Globe, at James "Whitey" Bulger er dræbt i et højsikret fængsel i West Virginia.

Bostons berygtede mafiaboss James "Whitey" Bulger er død tirsdag. Han blev 89 år.

Kilder med kendskab til sagen oplyser til avisen Boston Globe, at Bulger blev dræbt i det højsikrede fængsel i West Virginia, som han for nylig blev overført til.

En medfange med forbindelser til mafiaen menes at stå bag drabet på Bulger, siger tre kilder til avisen.

USA's fængselsvæsen bekræfter i en e-mail til nyhedsbureauet Reuters, at Bulger er død, men kan ikke bekræfte, at han blev dræbt.

Fængselsvæsnet tilføjer, at forbundspolitiet nu er ved at undersøge omstændighederne omkring gangsterens død.

Bulger afsonede en fængselsstraf på to gange livstid plus fem år for blandt andet 11 drab. Forbrydelserne begik han, da han ledede Bostons forbryderbande Winter Hill i 1970'erne og 1980'erne.

Inden da havde han en lang kriminel løbebane, der strakte sig over flere årtier.

Han formåede at undgå politiet i mange år, men blev til sidst anholdt i 2011 efter at have været på flugt siden 1994.

En kvinde, der hjalp den frygtede gangsterboss med at undslippe politiet i 16 år, blev idømt otte års fængsel.

Bulger var berygtet for sit eksplosive temperament og sin brutalitet. Ifølge anklageskriftet mod ham kvalte han to kvinder med sine bare næver og torturerede en mand i timevis, inden han skød ham i hovedet med et maskingevær.

Mafiabossen er forlægget til filmen "Black Mass", hvor Johnny Depp spillede hovedrollen. Bulgers liv ligger også delvist til grund for Jack Nicholsons karakter Frank Costello i Martin Scorseses oscarbelønnede film "The Departed".

/ritzau/