I USA er flere end 37.000 personer døde med coronavirus. Mindst 20 procent har været på plejehjem ifølge avis.

Mindst 7000 af de flere end 37.000 personer, der er døde med coronavirus i USA, har været plejehjemsbeboere.

Det skriver avisen The New York Times.

USA har de seneste uger udviklet sig til at være det altoverskyggende epicenter for den globale coronapandemi.

De daglige dødstal er de seneste dage steget voldsomt, og igen lørdag blev der rapporteret om knap 4000 nye dødsfald.

Meget tyder på, at landets plejehjem er særligt hårdt ramt. Således er der registreret coronasmittede på flere end 4100 plejehjem i hele USA. Det fremgår af en opgørelse foretaget af The New York Times.

Plejehjem og ældreboliger har vist sig at være særligt sårbare under coronakrisen i flere lande.

I USA blev der allerede i marts udstukket nye retningslinjer for ansatte på flere end 15.000 plejehjem.

Retningslinjerne indebar regler og restriktioner for ophold i spisesale, aflysninger af sociale arrangementer. Samtidig blev der indført krav om, at alle besøgende skal testes for feber.

Mange plejehjem overholder dog ikke retningslinjerne, skriver The New York Times. Det skyldes blandt andet, at de ikke har tilstrækkelige ressourcer, skriver avisen.

