For en uge siden afgik Tim Bergling, også kendt under kunstnernavnet, Avicii, ved døden. Han nåede kun at blive 28 år gammel.

Ud over en dybt ulykkelig familie, efterlader kunstneren sig også en tjekkisk kæreste. Nu har hun offentliggjort et meget personligt brev til Tim Bergling på sin Instagram-profil.

I brevet skriver hans kæreste, Tereza Kačerová, blandt andet:

'Kære Tim. Jeg har brugt de sidste dage, ventet på at vågne, ventet på, at nogle skulle fortælle mig, det her er en eller anden form for syg joke, en forfærdelig misforståelse. Jeg tror endelig, det er begyndt at gå op for mig, at jeg aldrig rigtigt vil se dig igen.'

Sådan indleder kæresten sit brev.

I brevet beskriver hun, hvordan Tim Bergling nåede at blive stedfar for hendes søn Luka.

'Jeg vågner ikke med dit ansigt på mit bryst og Lukas på min skulder. I stedet for bliver jeg revet ud af søvn til virkeligheden hver morgen med et jag af angst og et galoperende hjerte. Prøver det at slå i dobbelt-hastighed for os begge?'

'Dagen, du døde, tog jeg hen til dit hus for at mærke dig. Jeg lå under bruseren i hundrede år, og da jeg kom ud og kiggede ind i soveværelset, var du der ikke. Jeg lagde mig ned, og jeg havde ikke dit bryst under min nakke, og jeg kunne ikke bede dig om at nusse mig på min ryg. Jeg tog alle dine lagner og puder og selv madrassen med hjem, så jeg kunne sove i dem, omringet af din duft. Da jeg vågnede op midt om natten, krammede vi ikke.'

Læs selv det lange, personlige brev nedenfor.

Kæresten har også lavet en personlig video af små klip til ære for Tim Bergling og for at mindes deres forhold. Se den nedenfor.

I 2016 stoppede Tim Bergling med at performe som Avicii for at tænke på sig selv og sit helbred.

Tim Bergling var altid meget åben om sit helbred og sine indre dæmoner. For få år tilbage fik han fjernet både galdeblærer og blindtarm og har siden haft et stort forbrug af smertestillende medicin. Han har også tidligere udtalt, at han led af både angst, stress og depression. Det kan man blandt andet få mere indsigt i, i dokumentaren om DJ'en, 'Avicii: True Stories'.

Fredag i sidste uge blev Tim Bergling fundet død i et hus uden for byen Muscat i Oman, hvor han eftersigende var på ferie.

Politiet har siden udtalt, efter at have gennemført to obduktioner, at de ikke mistænker en forbrydelse bag dødsfaldet, og at de kender den præcise dødsårsag.

Det er dog endnu ukendt for offentligheden, hvad den nøjagtige dødsårsag er.

Torsdag offentliggjorde hans familie et brev, hvor de blandt andet skrev, at Tim Bergling kæmpede med sine indre dæmoner.

'Da han stoppede med at turnere, ville han finde en balance i livet, for at få det godt og lave det, han elskede mest - musik. Han kæmpede virkelig med tanker om Mening, Livet, Lykken. Nu orkede han ikke længere. Han ville have fred'.