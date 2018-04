Siden nyheden om den verdensberømte musiker Aviciis med det borgerlige navn Tim Berglin død kom fredag, har en lang række prominente musikere hyldet den 28-årige svensker, ligesom også hans ekskæreste nu har lagt en række billeder på Instagram, hvor hun mindes dj'en.

'Kom nu, babe, du må ikke give op. Vælg mig. og jeg skal vise dig kærlighed.'

Sådan indleder Emily Goldberg, der ifølge britiske Metro var kærester med Avicii fra 2011 og frem til 2013, et opslag på det sociale medie Instagram, inden hun fortsætter:

'Dette er teksten fra en sang, Tim skrev til mig. Jeg ville ønske, at jeg havde kunne leve op til det. I de år, vi var sammen, var han den, jeg kunne sige alt til og min bedste ven. Nu kan jeg ikke se på Bear (hendes hund, red.) uden at tænke på, at jeg aldrig kommer til at se hans ansigt igen. Jeg samler fortsat tankerne og tak for alle jeres hilsener. Væk mig når alt er over, for jeg vil ikke have, at det her er virkeligheden,' lyder det i opslaget, der er har fået knap 20.000 likes og mere end 500 kommentarer.

“Come on babe, don’t give up on us. Choose me, and I’ll show you love.” Those are lyrics from a song Tim wrote for me. I wish I could have lived up to them. For the two years we were together, he was my closest confidante, and my best friend. Now I can’t look at Bear without knowing I’ll never see his face again. I’m still collecting my thoughts and thank you for all your kind words and texts. Wake me up when it’s all over, because I don’t want it to be real #ripavicii #avicii @avicii Et opslag delt af Emily Goldberg (@emilygoldberg89) den 20. Apr, 2018 kl. 2.24 PDT

Tim Berglin, der for de fleste nok er bedre kendt som Avicii, blev fundet død fredag eftermiddag på et hotel i Omans hovedstad, Muscat.

Det vides endnu ikke, hvad den 28-årige svensker døde af, men politiet i Oman kunne lørdag formiddag oplyse til SVT Nyheder, at man ikke mistænker, at der skulle være sket en forbrydelse.

Avicii: Så stor var han 28-årige, svenske Tim Bergling var under kunstnernavnet 'Avicii' en af verdens bedst betalte DJs, remixer og musikproducer.

Avicii var en del af en bølge af DJs (bl.a. Calvin Harris, Tiësto, David Guetta m.fl.), som har opnået popstjerne-status.

Mere end 1.000.000.000.000. gange er hans sange streamet på Spotify.

I 2015 lå han nr. 47 på Forbes liste over det 100 mest indflydelsesrige kendisser.

’Levels’ fra 2011, der lå i top 10 i 16 lande heriblandt Danmark, var hans store internationale gennembrud.

Hans mest kendte sang ’Wake me up’ opnåede i at ligge nummer 4 på Billboard’s Hot 100 chart.

Han har udgivet to studiealbums ’True’ i 2013 og ’Stories’ i 2015 med efterfølgende koncert-tour.

Hans seneste udgivelse var EP’en ’Avici (01)’ i 2017, der var tænkt som den første af i alt af 3 EP’er.

I 2017 kom dokumentarfilmen ‘Avicii: True Stories’, der blandt andet handler om den pris Tim Berglings har betalt for sin berømmelse.

Politiet siger samtidig til mediet, at man ved, hvad der er sket, men ikke ønsker at dele de oplysninger med medierne.

Tim Bergling bedre kendt som stjernen Avicii. Foto: Instagram/Avicii via REUTERS Tim Bergling bedre kendt som stjernen Avicii. Foto: Instagram/Avicii via REUTERS

»Vi har alle de oplysninger, vi ved hvad der skete, men vi slipper det ikke til medierne,« siger en politibetjent i sagen til SVT Nyheder.

Foto: ATTILA KISBENEDEK Foto: ATTILA KISBENEDEK

Til den svenske avis Expressen siger politiet dog, at man inden for kort tid vil komme med mere information om dødsfaldet.

»Vi vil arbejde videre med sagen, og vil være i stand til at give oplysninger inden for kort tid. Dette er et prioriteret tilfælde,« siger en talsmand for politiet i Muscat til mediet.

Foto: Lucy Nicholson (arkiv). Foto: Lucy Nicholson (arkiv).

Den svenske dj er særligt kendt for sangene 'Hey Brother', 'Wake Me Up' og 'Levels', som strøg til tops på hitlisterne verden over, og han har i mange år været betragtet som en af verdens førende dj's.

Kort inden sin død blev han nomineret til en Billboard Music Award for bedste dance/elektroniske album, og i et opslag på Facebook takker han den 17. april for nomineringen.