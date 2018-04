En ung fransk tyrefægter benådede søndag den tyr, der få minutter forinden kunne have kostet ham livet.

Det kunne være endt i en tragedie, da den blot 20-årige franske matador Andy Younes i påsken gik i arenaen i Arles i det sydlige Frankrig.

Den unge franskmand blev nemlig stanget bagi af en tyr på over 500 kilo, da de to stod ansigt til ansigt til den årlige påskefestival The Feria de Paques Easter Festivities ikke langt fra storbyen Marseille. Festivallen markerer starten på den franske tyrefægter-sæson.

Foto: BORIS HORVAT Foto: BORIS HORVAT

Billederne fra kampen viser de chokerende sekunder, hvor det enorme dyr i bogstavelig forstand fik et horn i enden på matadoren. Den unge mand fløj derefter gennem luften, men til publikums lettelse var han selv i stand til at rejse sig efter det voldsomme sammenstød. Han blev båret ud af arenaen på skuldrene af sine matador-kolleger og blev hyldet som en helt af et bragende bifald fra publikum.

Det skriver flere både franske og internationale medier - blandt andre Le Parisien.

Normalt bliver tyrene slået ihjel efter kampene, men denne tyr fik - takket være matadorens barmhjertighed - lov til at leve.

Trods sin unge alder er Younes på ingen måde nybegynder, når det kommer til tyrefægtning. Han har nemlig stået foran de skræmmende dyr, siden han var en lille purk på fem år.

Det er da heller ikke første gang, han kommer til skade. I juli sidste år blev han alvorlig kvæstet af en tyr, som også sårede matadoren Juan Miguel. De to unge matadorer varmede fyrene op, før de mere erfarne matadorer kom ind i manegen. Dengang fik Younes en alvorlig hjernerystelse, fordi han slog hovedet, da han ramte jorden.