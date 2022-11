Lyt til artiklen

Det har været en elendig uge for den tidligere amerikanske præsident Donald Trump. Miserabel.

Natten til tirsdag blev den endnu værre.

Årsagen til det har et navn: Kari Lake.

Hun er 53 år. Og så er hun en kendt tv-vært i den amerikanske delstat Arizona.

Og det er her, vores historie om Trumps store nederlag i den seneste uge tager sit udgangspunkt.

Mere præcis 15. januar i år.

Her var den tidligere præsident taget til Arizona i det sydvestlige USA for at holde et af sine berømte rallys.

Men vælgermødet uden for den lille by Florence i Arizonas ørken var specielt. Af flere årsager.

Forinden havde en rygtestrøm løbet over amerikanske medier. Havde Donald Trump tænkt sig at bruge vælgermødet til at bekendtgøre sit kandidatur til præsidentvalget i 2024?

Tidspunktet var godt. Joe Biden var i stigende grad upopulær, corona havde fortsat et tag i USA og pressede landets økonomi.

Men det endte med at være Kari Lake, som blev det store samtaleemne.

Trump offentliggjorde aldrig sit kandidatur den aften. Men i stedet slog han fast, at han lagde sin fulde vægt bag den mangeårige tv-vært og kendis i Arizona Kari Lakes forsøg på at blive delstatens næste guvernør.

Kari Lake og Donald Trump på samme plakat til vælgermødet i Arizona i januar 2022. Vis mere Kari Lake og Donald Trump på samme plakat til vælgermødet i Arizona i januar 2022.

På storskærme til vælgermødet blev Lake hyldet. Og hun trak stor jubel, da hun selv gik på scenen og fortalte om, hvordan hun ville gøre Arizona til et bedre sted. Sammen med Donald Trump.

Og så var grobunden lagt for Kari Lake. På kort tid var hun med sin ligefremme, bryske, no nonsense og konfronterende stil blevet et stort navn i Det Republikanske Parti.

Men blandt de mest hardcore Donald Trump-støtter var hun mere end det. En stjerne. Fremtiden i partiet og for Make America Great Again-bevægelsen.

En kvindelig Donald Trump, der ikke veg tilbage fra at skælde ud på medierne, som hun selv havde været en del af som tv-vært i Arizona i mere end 20 år. Blandt andet stormede hun ud af et interview med ‘60 Minutes Australia’ tidligere på året.

På vej ud kaldte hun intervieweren ‘en komplet tosse’.

Og så stod hun sammen med Trump om at undsige valgresultatet i 2020, der sendte Trump ud af Det Hvide Hus.

Lakes stjerne voksede i de efterfølgende måneder.

Og selveste The Washington Post havde hende kort inden midtvejsvalget placeret på en imponerende sjetteplads over de republikanere med størst chance for at blive partiets præsidentkandidat i 2024 – hvis hun altså ikke skulle blive Donald Trumps kandidat som vicepræsident, som mange også havde spået hende en fremtid som.

Som dette års midtvejsvalg nærmede sig i USA 8. november stod det også klart, at Kari Lake fulgte samme spilleplan som Trump.

I et interview med en lokal TV-station få uger inden valget nægtede Lake at sige, hun ville acceptere valgresultatet, hvis hendes modstander, demokraten Katie Hobbs, skulle vinde.

Og så er vi ved den enorme nedtur.

For netop demokraten Katie Hobbs blev natten til tirsdag udråbt af de amerikanske medier til at være vinderen af guvernørvalget i Arizona.

Kari Lake. Foto: BRIAN SNYDER Vis mere Kari Lake. Foto: BRIAN SNYDER

Det var tæt, men med 50,4 procent af stemmerne kunne Hobbs se sig selv som sejrsherren over en af de største MAGA-stjerner i USA.

Overalt i USA tabte Donald Trump-støttede MAGA-kandidater.

De mest ekstreme i Det Republikanske Parti led nederlag på nederlag. Den røde, republikanske bølge udeblev. Senatet blev på Demokraternes hænder. Repræsentanternes Hus ser ud til kun med et spinkelt flertal at blive republikansk.

Ren nedtur for Donald Trump, der får skylden. Ikke mindst i sit eget parti.

Ren nedtur for Kari Lake, som endnu ikke har accepteret nederlaget.