Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er ingen hemmelighed, at Elon Musk er en ivrig Twitter-bruger.

Så ivrig, at han 25. april i år for første gang luftede tanker om at købe det sociale medie – hvilket han da sidenhen også har gjort.

Men hvis der er nogen, der formentlig ikke deler milliardærens glæde ved mediet, så er det nok investorerne i Tesla, som Musk også står bag.

Elbilgigantens aktie er nemlig faldet med voldsomme 35 procent siden den dag i april. Dermed er den gået fra at være i kurs 332 dollar til 207 dollar, da den fredag lukkede på børsen.

Det skriver CNBC.

Det svarer til, at Tesla har mistet markedsværdi for 2862 milliarder kroner.

Elon Musks indtog på Twitter har da heller ikke været helt problemfrit.

Flere virksomheder – heriblandt Carlsberg – har meldt ud, at de ikke længere vil reklamere på platformen.

Medier skriver, at virksomhedernes beslutning bunder i de konstante rygter om, at Twitters nye ejer, Elon Musk, vil lempe på Twitters restriktioner, som hidtil har skulle dæmpe for hadefulde ytringer og misinformation. Carlsberg har dog ikke meldt ud, om dette er grunden til deres beslutning, ligesom de heller ikke har sagt fra hvornår, de vil stoppe med at reklamere på Twitter.