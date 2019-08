En voldsom video viser, hvordan en Tesla bryder ud i flammer efter at være kollideret med en parkeret lastbil lidt uden for Moskva i weekenden.

Teslaens autopilot var, ifølge føreren, slået til og burde have forhindret ulykken.

Videoen af eksplosionen blev filmet af en anden billist, der først opdagede sort røg stige op fra bilen efterfulgt af små eksplosioner inde fra Teslaen.

Derefter brød den ud i store flammer. Det skriver News.com.

Passagererne, en 41-årig mand og hans to børn, nåede ud af bilen, inden flammerne brød ud, men blev hastet til hospitalet efterfølgende.

Familien kørte i en Tesla model 3, og Alexey Tretyakov har fortalt, at bilen var sat til autopilot.

I Teslas model 3 er det ikke muligt at få fuldstyring af bilen.

Med autopiloten slået til er det dog, ifølge Teslas hjemmeside, muligt for en bil automatisk at aktivere bremserne, hvis uheldet skulle være ude.

Alexey Tretyakov fortæller, at selvom han fulgte Teslas instruktioner og havde begge hænder på rettet under kørslen, så fejlede autopiloten, da han ikke selv så, at han var ved at kollidere med en parkeret bil.

»Vi havde alle sammen sikkerhedsseler på. Jeg havde brug for hjælp til at komme ud af bilen, fordi det ene af mine ben var brækket,« fortæller føreren af bilen, Alexey Tretyakov.

Han fik desuden en brystskade og er fortsat indlagt på hospitalet.

Børnene fik mindre skrammer, det ene fik hjernerystelse, og er udskrevet igen.