Frikendt.

I en sag, der har fået stor opmærksomhed i USA, er bilproducenten Tesla blevet frikendt for at bilens såkaldte automatpilot skulle bære skylden for en ulykke med dødelig udgang.

En jury på 12 medlemmer konkluderede onsdag ved retten i Riverside i Californien, at bilen ikke havde en fabrikationsfejl.

Sagen handlede om en ulykke med en Tesla Model 3.

Tesla er blevet et meget populært mærke blandt bilejere. Foto: Aly Song/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Tesla er blevet et meget populært mærke blandt bilejere. Foto: Aly Song/Reuters/Ritzau Scanpix

Det skriver ARD.

I 2019 kørte Micah Lee 105 kilometer i timen, da bilen strejfede en palme i vejkanten.

Der gik ild i bilen, og Lee døde.

To andre passagerer i bilen blev hårdt sårede.

Det er dem, der har anklaget Tesla for ikke at have haft styr på automatpiloten og andre sikkerhedssystemer i bilen.

Da Lee købte sin Tesla var systemet stadig i en betafase, og dermed ikke godkendt til almindelig brug.

I retten påpegede Teslas advokater, at når man bruger automatpilot-systemet, skal føreren af bilen holde øje med trafiksituationen og være klar til at overtage kontrollen når som helst.

Ifølge bilproducenten var der i denne sag ingen beviser for, at systemet havde været aktiveret før ulykken.

Der skulle være tale om en menneskelig fejl, og Lee havde drukket alkohol, inden han satte sig bag rettet, argumenterede advokaterne.

Sagen kan få stor principiel betydning, da flere sager af lignende karakter er på vej i det amerikanske retssystem.

Blandt andet i en dødsulykke hvor en chauffør i en Tesla Model 3 blev fanget under en lastbils anhænger. Ifølge sagsøgerne bremsede automatpiloten ikke op eller greb ind i styringen. Chaufføren døde.