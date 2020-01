Operation Rock Wallaby.

Det lyder som noget fra en børnefilm, men det er en vaskeægte redningsaktion, som de australske myndigheder har søsat.

Voldsomme bush-brande har hærget Australien i længere tid, men det er ikke kun den menneskelige befolkning, der lider.

Det gør dyrene også, skriver CNN.

Energi- og miljøminister Matt Kean oplyser, at myndighederne har kastet mere end et ton gulerødder og søde kartofler ud i naturen til de sultende brush-tailed rock-wallaby (en slags lille kænguru, red.), som er en truet dyrart.

»De overlever som regel selve ildebrandene, men efterfølgende er der meget få naturlige kilder af mad tilbage, da ildebrandene ødelægger plantelivet omkring dyrenes levesteder,« siger han.

Men det er ikke kun de søde små kænguru-lignende dyr, som lider under brandene. Forsker ved University of Sydney, Christopher Dickman, vurderer, at op til en milliard dyr er påvirket af brandene.

Indtil da er man nødt til at kaste mad ud til dyrene i naturen, så de kan overleve.