Efter to separate angreb i Whitsundays er det lykkedes myndighederne at dræbe to tigerhajer. En var 3,3 meter.

Sydney. Australske myndigheder har dræbt to store hajer, efter at en kvinde og en pige tidligere på ugen blev angrebet ved øgruppen Whitsundays nær Great Barrier Reef.

Der var tale om to separate angreb, og begge ofre er fortsat indlagt på hospitalet søndag.

En 12-årig newzealandsk pige, der var på ferie med sin far og søster, blev torsdag angrebet i Cid Harbour og bidt i benet.

Mindre end 24 timer forinden blev en 46-årig kvinde fra Tasmanien angrebet i samme område under en snorkletur og bidt i låret.

Efter de to angreb satte australske fiskere alt ind i jagten på den eller de hajer, som stod bag.

Fiskere ved havneområderne omkring Whitsundays satte således liner med store kroge med madding ud.

Søndag oplyser en talsmand for fiskeriet i delstaten Queensland, at myndighederne har fanget to tigerhajer. En af dem er 3,3 meter lang.

- Hajer af denne størrelse er potentielt meget farlige for mennesker, men vi kan ikke vide med sikkerhed, om det var disse hajer, der stod bag angrebene tidligere på ugen, siger talsmanden.

Han tilføjer, at linerne med maddingen vil forblive ude en uge endnu for at mindske risikoen for folk i vandet.

Whitsundays er en yderst populær destination for både australske og udenlandske turister. Ikke mindst fordi øgruppen ligger lige ved verdens største koralrev, Great Barrier Reef.

Hajangreb er sjældne i Whitsundays. Det er otte år siden, at der sidst var et alvorligt hajangreb i området.

