En 12-årig pige og en 46-årig kvinde er i kritisk tilstand efter to hajangreb ved øgruppen Whitsundays.

Sydney. Australske fiskere sætter nu alt ind i jagten på en eller flere hajer, der de seneste dage har angrebet en pige og en kvinde ved øgruppen Whitsundays, der er et populært turistområde i delstaten Queensland.

Det skriver The Guardian.

En 12-årig newzealandsk pige, der var på ferie med sin far og søster, blev torsdag angrebet i Cid Harbour og bidt i benet. Hun er fortsat i kritisk tilstand.

Mindre end 24 timer forinden blev en 46-årig kvinde fra Tasmanien angrebet i samme område under en snorkletur. Også den 46-årige kvinde er i kritisk tilstand efter et bid i låret.

Fiskere ved havneområderne omkring Whitsundays vil nu sætte særlige fælder i vandet i forsøget på at fange hajen eller hajerne bag angrebene.

- Det er muligt, at der er mere end en enkelt haj involveret i disse uheldige episoder, siger Jeff Krause, der er leder af Queenslands hajkontrolindsats.

- Det er ikke normalt, at vi går ud og søger efter en haj, der har været involveret i et hajangreb, men på grund af karakteren af disse angreb har Queenslands fiskeri sat tre fælder i vandet i et forsøg på at fange nogle af hajerne i området, tilføjer han.

Jeff Krause oplyser, at der findes flere forskellige hajtyper i området. Det drejer sig blandt andet om tyrehaj og tigerhaj.

Myndighederne i Queensland fraråder foreløbig alle at gå i vandet i området omkring Cid Habour.

Whitsundays er en yderst populær destination for både australske og udenlandske turister. Ikke mindst fordi øgruppen ligger i nærheden af verdens største koralrev, Great Barrier Reef.

Det er otte år siden, at der sidst var et alvorligt hajangreb i området.

