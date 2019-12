I en video på Twitter kan man se, hvordan en brand i Nowra raserer ind over en brandbil med fire brandmænd.

Fire brandmænd fra det frivillige beredskab i den australske delstat New South Wales (NSW) har mirakuløst overlevet at blive opslugt af ild i en voldsom skovbrand.

På Twitter har brandvæsnet i NSW delt en video af den voldsomme episode.

Her kan man se brandbilen indefra køre igennem en brændende skov i byen Nowra, og hvordan brandbilen bliver opslugt af flammerne.

En af brandmændene i bilen Jasper Croft fortæller, at de var kørt ind for at redde en anden gruppe brandmænd.

- I halvanden time var vi fire de eneste, vi vidste, var i live. Vi mistede kontakten til den anden brandbil.

- Vi troede, at vi minimum ville få otte dødsfald, siger Jasper Croft til det australske medie 9 Now.

Grant Fitzgerald, der var føreren af brandbilen, siger, at de er heldige at være i live.

- Min største bekymring var mit hold. Det hele skete meget hurtigt, og vi var heldige at slippe ud.

I videoen kan man høre en tredje brandmand inde fra brandbilen sige, at varmen er så intens, at han opfordrer alle til at vikle sig ind i brandtæpper for at undgå den direkte varme.

De fire brandmænd overlevede episoden uden alvorlige skader.

Tirsdag var en af de mest dødelige dage i den australske brandsæson. Tre personer blev fundet døde, herunder en far og en søn i byen Cobargo ved den australske sydøstkyst.

Mandag blev en 28-årig frivillig brandmand dræbt, da en ild-tornado kastede den otte ton tunge brandbil, han sad i, om på taget.

/ritzau/