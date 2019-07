Fire australske børn mellem 10 og 14 år nåede at køre 1000 kilometer i en stjålet bil, før de blev stoppet.

Fire børn stjal i weekenden en firehjulstrækker og kørte over 1000 kilometer i den australske outback, før de søndag blev stoppet af politiet.

Det oplyser politiet i delstaten Queensland mandag.

En 14-årig dreng, to 13-årige drenge og en pige på 10 år begyndte deres roadtrip lørdag, da de stjal en firehjulstrækker fra et familiemedlem til et af børnene i byen Rockhampton i Queensland og pakkede kontanter og fiskestænger og drog afsted.

En af drengene efterlod en seddel til sin familie, hvor han berettede om sine planer.

Politiet i Queensland oplyser, at køretøjet blev opdaget tidligt søndag morgen i landsbyen Banana. Her stjal børnene angiveligt benzin, før de rejste videre sydpå.

Søndag aften blev firehjulstrækkeren fundet nær byen Grafton i nabodelstaten New South Wales - omkring 11 timers kørsel fra Rockhampton.

Ifølge politiet i New South Wales var betjente nødsaget til at bruge magt for at skaffe sig adgang til bilen, eftersom børnene nægtede at komme ud.

- De havde låst sig inde i bilen, så politiet var nødt til at bruge en lægte for at komme ind og anholde dem, siger politiinspektør i Coffs-Clarence Darren Williams.

Det står ikke umiddelbart klart, hvem af børnene der sad bag rattet, men ifølge politiet har de formentlig skiftedes til at køre.

- Det er en lang køretur på omkring 1000 kilometer fra Rockhampton ned til Grafton, siger politiinspektøren.

- Jeg kan ikke forestille mig, at én person har kørt hele vejen på to dage, tilføjer han.

Ifølge Darren Williams er politiet ved at undersøge flere påståede lovovertrædelser, børnene har begået under turen.

Alle fire børn, som i øvrigt har det fint, er nu i myndighedernes varetægt.

Ifølge politiet er det endnu uvist, hvad der i første omgang fik børnene til at tage afsted på den lange køretur. En af drengene er dog oprindeligt fra Grafton.

/ritzau/AFP