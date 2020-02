Politiet i Brisbane, Australien, mangler stadig at få endeligt bekræftet, at børnenes far, den 42-årige tidligere rugbyspiller Rowan Baxter, satte ild til bilen, før han stak sig selv ihjel.

Men de har bekræftet rygterne om voldelige episoder i familien, der kostede alle fem medlemmer livet.

Inde i bilen sad nemlig Baxters kone, den 31-årige Hannah Baxter, og parrets tre børn, seksårige Laianah, fireårige Aaliyah og Trey på tre år.

De to ægtefæller var separeret og boede ikke sammen.

Politiet forsamlet på vejen, hvor Rowan Baxter satte ild til familien. Foto: Affotograferet fra video

Udåden har sat gang i et nationalt ramaskrig over husspektakler.

»Hannah og hendes tre børn blev dræbt på en så ufattelig måde, i det der var en forfærdelig voldshandling,« fortalte den australske premierminister, Scott Morrison, allerede tirsdag.

Torsdag fastslog politiet, at børnene og deres mor var blevet dræbt – og at der ikke var noget mistænkeligt ved Rowan Baxters død.

»Folk bliver vrede over, at det i dag er muligt for husspektakler at udvikle sig til døden for fem medlemmer,« siger politimanden Mark Thompson til BBC.

Rowan Baxton med sine tre børn. Foto: Facebook

Politiet blev kaldt ud til bilbranden tidligt onsdag morgen lokal tid, og de fandt moderen brændende ved siden af bilen. Hun døde senere på hospitalet.

De tre børn brændte ihjel inde i bilen, mens Rowan Baxter forsøgte at stoppe tililende fra at hjælpe, inden han tog en kniv fra bilen og stak sig selv ihjel.

Rowan Baxter havde kørt bilen inden den tragiske hændelse, sagde politiet.

Hannah Baxter havde før modtaget hjælp, fordi deres hjem var plaget af voldshændelser.

Horrific scene .. Car allegedly set alight at camp hill it’s believed an adult at least two children is inside .. ⁦@abcbrisbane⁩ @abcnews pic.twitter.com/IvTOxI3epG — Lexy Hamilton-Smith (@LexyHS1) February 18, 2020

Hun var flyttet hjem til sine forældre, efter hun blev separeret fra sin mand sidste år, og de to ægtefæller var ved at aftale, hvem der skulle have forældremyndigheden over børnene.

Ofrene for den skrækkelige forbrydelse strømmer ind, med hashtagget #HannahBaxter som en topscorer på Twitter i Australia.

Overalt har der været vrede og fortvivlelse over den tiltagende vold mod kvinder i landet.

Hver uge bliver en kvinde myrdet i Australien af en nuværende eller tidligere partner, siger statistikken.

Rowan Baxter satte ild til sin kone og tre børn i familiens bil. Foto: Facebook / Hannah Baxter

»Endnu en uge, hvor endnu en mand udsletter sin kone og familie. Australien, vi bliver nødt til at tale om det,« siger den australske forfatter Rob Scott.