Delstaten Victoria løsner flere restriktioner efter nedlukning. I Melbourne må folk nu rejse 25 kilometer væk.

Den australske delstat Victoria løsner ved midnat natten til mandag lokal tid flere af de hårdeste restriktioner i delstaten efter flere måneders nedlukning.

Det oplyser delstatens premierminister, Daniel Andrews, på et pressemøde søndag.

Det skyldes, at myndighederne har fået en anden bølge med coronavirus under kontrol.

I Melbourne må storbyens fem millioner indbyggere fra midnat være udenfor lige så meget, som de har lyst, efter at byen har været lukket ned i mere end 100 dage.

Som en del af lempelserne må byens borgere også forlade hjemmet i en radius af 25 kilometer i stedet for de hidtidige fem kilometer.

Derudover vil det i hele Victoria blive tilladt at samles ti udendørs i stedet for to, og så satser delstaten på at genåbne restauranter og butikker med visse restriktioner fra 1. november.

Det oplyser Daniel Andrews på pressemødet.

- Jeg ved og forstår, at alle ikke har fået alt det, de ønskede, med min annoncering i dag, siger Daniel Andrews og tilføjer:

- Jeg har i dag annonceret de ting, der er sikre, men jeg har ikke tænkt mig at underminere de ofre, det hårde arbejde, smerten og den fantastiske indsats, som borgerne i Victoria har leveret.

/ritzau/Reuters