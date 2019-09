Politiet er tirsdag morgen massivt til stede ved et universitet i den australske by Lismore.

Australske medier berettede i første omgang, at universitetet var under 'lockdown' på grund af meldinger om skud.

Men det har politiet siden afkræftet i et tweet, hvor de samtidig oplyser, at de er til stede i forbindelse med et trusselopkald.

Elever og lærere på universitetet, der hedder Southern Cross University, bliver opfordret til at blive indenfor

Update regarding police operation at Lismore pic.twitter.com/Q2SareHEnR — NSW Police Force (@nswpolice) September 17, 2019

En nærliggende skole og daginsitution er også lukket ned i forbindelse med hændelsen.

Der er forlydender om, at to pistolmænd skulle befinde sig på universitets område, men dette er ikke blevet bekræftet af myndighederne.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

Daily Examiner har snakket med en studerende, som er lukket inde på skolens bibliotek, der ligger placeret på bygningens 2. sal.

Han fortæller, at de er omkring 60 personer på biblioteket, og at 'stressniveauet er højt', men at ingen indtil videre er gået i panik.

En anden studerende fortæller The Northern Star, at hun så fem politimænd med maskinpistoler bevæge sig ind i bygningen og gå i retning af biblioteket, mens 'de pegede med deres våben og lavede håndtegn.'

Universitetet bekræfter på deres hjemmeside, at skolen er lukket ned i kølvandet på en hændelse.

Skolen understreger endvidere, at forældre ikke skal forsøge at hente deres børn, som ifølge skolen er i sikkerhed indenfor.



Opdateres...