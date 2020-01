Så er den gal igen, igen og igen. I dag starter nedslagtningen af 10.000 vilde kameler i den ultra tørre australske sommer.

Og det her har ikke engang noget med de ødelæggende brande at gøre.

Australiens natur er oversvømmet af indvandrede dyr, som f.eks. æsler, heste og kameler. Når landet er ramt af tørke, så leder de desperat efter vand.

Kamelerne blev oprindeligt hentet til Australien i slutningen af 1800-tallet af arabere, der brugte dem til transport gennem ørkenen.

Oppe i det nordvestlige hjørne af delstaten Sydaustralien ligger området APY. Foto: Google Maps Vis mere Oppe i det nordvestlige hjørne af delstaten Sydaustralien ligger området APY. Foto: Google Maps

Dagens skydning af de mange kameler bliver foretaget af de indfødtes land, Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY).

Det er et område i den nordvestlige del af delstaten Sydaustralien med ca. 2300 indbyggere, der har fået delvist selvstyre af landets regering. Det skriver 9news.com.au.

Grunden til nedslagtningen er, at der ikke er noget vand tilbage til kamelerne. Der er megatørke i området, ja faktisk over det meste af Australien.

Dyrene går på vandrig inde i området, på jagt efter en smule vand. Hvis de ikke finder noget, venter der dem en pinefuld død af tørst.

Børn rider på kameler i Sydney som en del af festen efter Eid al-Fitr. Foto: SAEED KHAN Vis mere Børn rider på kameler i Sydney som en del af festen efter Eid al-Fitr. Foto: SAEED KHAN

De vilde heste og æsler, som jægerne møder, vil blive skudt fra helikoptere.

I en udtalelse fra APYen hedder det, at kamelerne 'sætter pres på de fjerntliggende indfødte samfund' og samtidig 'spiser føden'.

»Med den nuværende tørke så er den store koncentration af kameler en trussel for APY-samfundene og infrastrukturen. Det er nødvendigt med kamelkontrol med det samme,« hedder det.

For år tilbage opdrættede landmændene selv kameler og solgte dem. Med nu er kamelerne blevet for mange.

Kameler foran operahuset i Sydney. Foto: PALANI MOHAN Vis mere Kameler foran operahuset i Sydney. Foto: PALANI MOHAN

De flokkes omkring de vandhuller, der stadig er vand i, og det inkluderer tanke, haner og ethvert vandhul, der er tilgængeligt i området.

»Det har resulteret i væsentligt skade på infrastrukturen, fare for familierne og samfundene, og forøget græsning.

Nogle kameler dør af tørst, når de bliver trampet ned under jagten på vand. Det har nogle gange ført til, at vigtigt vand bliver forurenet,« hedder det i en udtalelse fra APYen.

Der er tusindvis af vilde heste og æsler i Australien og mere end en million vilde kameler går løs i ørkenen.

Nedslagtningen af dyr er ikke nogen ny ting i Australien.

Det er flere gange tidligere blev brugt som et middel til at fjerne dyrene under en tørke.