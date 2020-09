Den australske mand Bradley Robert Edwards, der antages at være en berygtet seriemorder fra Claremont, er blevet fundet skyldig i at have myrdet to unge kvinder.

Den 51-årige mand myrdede den 23-årige Jane Rimmer og 27-årige Ciara Glennon, mens han blev frifundet for mordet på den 18-årige Sarah Spiers. Det skriver Sky News.

Alle tre kvinder forsvandt på forskellige aftener i 1990'erne i Claremont, der ligger i Perth i det vestlige Australien.

De blev meldt forsvundet i perioden januar 1996 til marts 1997. De livløse kroppe af både Jane Rimmer og Ciara Glennon blev senere fundet efterladt i den lave bevoksning.

Den 18-årige Sarah Spiers forsvandt i januar 1996, men liget er aldrig blevet fundet. Vis mere Den 18-årige Sarah Spiers forsvandt i januar 1996, men liget er aldrig blevet fundet.

Sarah Spiers, der var den første, som blev kidnappet fra Claremonts natteliv i januar 1996, blev aldrig fundet.

Bradley Edwards blev først sigtet for mordene 20 år senere. Samtidig skulle han stå til ansvar for voldtægten af en 17 år gammel pige på en kirkegård nær Claremont. Han nægtede at have begået alle forbrydelser.

Torsdag blev Edwards så kendt skyldig, men han skal vente til 23. december med af få sin dom.

»Det er mere end sandsynligt, at Edwards også dræbte Sarah Spiers, men det kan ikke uomtvisteligt bevises,« siger dommer Stephen Hall.

Jane Rimmer forsvandt den 9, juni 1996. Vis mere Jane Rimmer forsvandt den 9, juni 1996.

Dommen baserer sig hovedsageligt på dna-spor fra ofrene. Det har taget 95 retsdage over en periode på syv måneder og kostet de australske skatteydere næsten 50 millioner kroner at nå frem til dommen.

Anklageren havde indkaldt over 200 vidner, skriver news.com.au. Blandt vidnerne var den britiske dna-ekspert Jonathan Whitaker. Han fandt et dna-spor under fingerneglene på Ciara Clennon, der pegede på Edwards.

Den 27-årige advokat Ciara Glennon forsvandt i de tidlige morgentimer 15. marts 1997. Edwards skar Clennons hals over og lod hendes krop ligge livløst i græsset, hvor den blev opdaget tre uger senere.

Sarah Spiers forsvandt 27. januar 1996, og nogle måneder senere, 9. juni 1996, forvandt Jane Rimmer fra det samme område i Claremont. Hendes krop blev fundet 40 kilometer borte af en familie, der var ude for at plukke vilde blomster.