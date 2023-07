En 51-årig sejler og hans hund levede i to måneder af regnvand og rå fisk, da de var strandet på havet.

Torsdag blev de opdaget af en helikopter ud for Mexicos kyst og efterfølgende reddet, skriver The Guardian.

»Jeg har ikke fået nok mad i lang tid,« sagde sejleren, Tim Shaddock, kort efter sin redning til det australske medie 9News.

Shaddock sejlede ud fra Mexico i april, men en storm beskadigede hans skib - en katamaran - kun uger efter afgang.

Australian sailor Tim Shaddock has been rescued after being adrift for two months, surviving by eating raw fish and drinking rainwater. pic.twitter.com/99fBy2Tk82 — The Project (@theprojecttv) July 16, 2023

Elektronikken røg, og han var ude af stand til at tilkalde hjælp.

I flere uger levede han sammen med sin hund under en presenning på båden, der beskyttede dem mod solen.

Billeder viser, at manden har groet et stort skæg. Trods oplevelsen er han i god behold, forklarer han til 9News.

»Jeg har været gennem en hård omgang på havet, og jeg har bare brug for hvile og god mad, for jeg har været alene i lang tid.«

»Jeg bliver passet godt på,« tilføjer han.

Han havde oprindeligt tænkt sig at sejle til Fransk Polynesien fra Mexico.