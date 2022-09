Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er ikke sikkert at tilhøre den nu afsatte leder Aung San Suu Kyis politiske magtbase i Myanmar. Heller ikke for udlændinge.

Mere end halvandet år efter, at militæret tog magten i det asiatiske land, er en australsk professor og tidligere rådgiver for Suu Kyi blevet idømt tre års fængsel.

Sean Turnell blev anholdt i den tidligere hovedstad Yangon i februar 2011. Det skete kun dage efter, at juntaen tog magten og anholdt Aung San Suu Kyi.

Sammen med den tidligere leder blev Sean Turnell anklaget for at have forbrudt sig mod Official Secrets Act. Det skriver BBC.

I juli 2021 fik Sean Turnell et skud mod coronavirus i fængslet Insein i Yangon. Foto: MYANMAR NEWS AGENCY / AFP Vis mere I juli 2021 fik Sean Turnell et skud mod coronavirus i fængslet Insein i Yangon. Foto: MYANMAR NEWS AGENCY / AFP

Det nægter de begge, men torsdag fik de alligevel en dom på tre års fængsel hver.

Australien var hurtig til at afvise rettens dom. Deres statsborger er blevet dømt i en lukket ret af juntaen.

»Den australske regering har hele tiden afvist anklagerne mod professor Turnell. Gennem mere end 19 måneder er han blevet ulovligt tilbageholdt af Myanmars militærregime,« siger Australiens udenrigsminister, Panny Wong.

Aung San Suu Kyi, der i forvejen er dømt til at tilbringe mere end to årtier i fængsel, fik også tre år til ved torsdagens retsmøde.

Myanmar tidligere leder Aung San Suu Kyi fik en dom under torsdagens møde i retten i Yangon, Myanmar. Foto: Peter Dejong Vis mere Myanmar tidligere leder Aung San Suu Kyi fik en dom under torsdagens møde i retten i Yangon, Myanmar. Foto: Peter Dejong

Der er mange tiltaler tilbage mod hende. Hvis hun kendes skyldig i dem alle sammen, risikerer hun næsten 200 års fængsel.

Sean Turnell fik også en tilsvarende dom på tre års fængsel for at bryde immigrationsloven. Den dom skal dog afvikles samtidig med den anden dom.

Flere end 14.000 mennesker er blevet anholdt og 2.114 dræbt af militæret, siden det tog magten ved et kup i februar 2021.