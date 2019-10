Australierne skal høre om Danmarks holdning til udlændinge.

Det sker torsdag aften, australsk tid, hvor et program af den australske journalist Hamish Macdonald løber over tv-skærmene på ABC TV.

Programmet der har fået titlen ‘The State of Denmark’ som på dansk kan oversættes til ‘Danmarks tilstand,’ omhandler Danmarks holdning til udlændinge, skriver Jyllands-Posten.

TV-programmet bliver fulgt op af en artikel fra mediet, der med overskriften ‘Danmarks ghettoer: Hvordan et af europas mest åbne lande skærpede linjen over for indvandring,’ tager udgangspunkt i de senere års politiske stramninger på udlændingeområdet.

Rasmus Paludan fra Stram Kurs er medvirkende i programmet. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Rasmus Paludan fra Stram Kurs er medvirkende i programmet. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hamish Macdonald fremhæver, at Danmark har nogle af verdens strammeste udlændingelove, hvor blandt andet smykkeloven, tvungen vuggestue i ghettoerne, burkaforbuddet og Inger Støjbergs berømte kagefejring af udlændingestramning nr. 50 bliver nævnt.

I tv-programmet kører den australske journalist en tur gennem de københavnske gader med komikeren Ellie Jokar i hendes lyserøde taxi, hvor hendes opfattelse af danskerne og det danske samfund generelt bliver belyst.

Komikeren giver i programmet udtryk for, at hun ikke føler sig rigtigt accepteret i samfundet.

»Jeg definerer mig selv som et ‘gråzone-barn, fordi folk som jeg ikke bliver accepteret af danskere og heller ikke bliver accepteret af muslimer,« siger Ellie Jokar i tv-programmet.

Komiker Ellie Jokar medvirker også i programmet. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Komiker Ellie Jokar medvirker også i programmet. Foto: Thomas Lekfeldt

Foruden Ellie Jokar medvirker også politiker Rasmus Paludan fra partiet Stram Kurs.

Ifølge Jyllands-Posten kaster han med koraner i programmet og opfordrer blandt andet den australske journalist til at tage de 700.000 muslimer i Danmark med sig til Australien.

Også politikeren Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti medvirker i programmet, hvor han fortæller, at Socialdemokratiet ikke havde vundet det seneste valg, hvis de havde haft en blød linje overfor indvandring.

Han fortæller samtidigt, at man er nødt til at være hård overfor indvandring eller som minimum lade som om, at man er det, hvis man vil have gode resultater