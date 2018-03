Den australske politiker Rachel Carling-Jenkins fandt børnepornografi på sin mands computer. Nu taler hun ud om oplevelsen i et interview, efter han blev dømt ved retten.

Det virkede som den helt perfekte romance, og som sådan noget jo begynder i disse digitale tider, så mødte det tidligere ægtepar hinanden gennem online dating på en kristen datingside. Det skriver australske News.

Den australske politiker Rachel Carling-Jenkins, der i dag er leder af den konservative gruppe i delstatsparlamentet i Victoria, var i slutningen af 20'erne og mor til en lille dreng, da hun mødte sin eksmand Gary Jenkins.

Alt virkede umiddelbart helt perfekt, og de to datede i nogle måneder, før de blev forlovet og senere gift.

»Jeg ledte efter en kristen mand, og alle de kvaliteter, jeg ønskede hos en partner, havde Gary,« fortæller Rachel Carling-Jenkins.

Men selvom det udadtil virkede som et ganske almindeligt ægteskab, så var der noget, der gemte sig i kulissen.

»Jeg gik længe og troede, at han måske havde en affære. Eller at han måske var syg, deprimeret,« fortæller Rachel Carling-Jenkins i interviewet med Insight på SBS og hvorefter hun trækker en trist mine.

I februar 2016 var spekulationerne om sin mands formodede dobbeltliv vokset hende over hovedet, og efter en møde i parlamentet kørte Rachel Carling-Jenkins hjem, og med hjælp fra sin teenagesøn fik hun åbnet mandens computer.

Her fandt hun både billeder og videoer med børnepornografi og misbrug. Selvom hun havde på fornemmelsen, at hun nok ville finde porno, var dette langt fra, hvad hun havde regnet med.

Rachel Carling-Jenkins forlod straks hjemmet i Melbourne med sin søn og kom ikke tilbage. Hun valgte derefter at melde sin mand til politiet, og åbent fortælle om det uhyggelige fund i parlamentet 18 måneder efter fundet af børnepornografi.

Eksmanden Gary Jenkins er i dag dømt og fængslet for at besidde børnepornografi.

Efterfølgende har hun udtalt, at synet af de misbrugte børn stadig forfølger hende nu to år efter.

Hver gang hun ser en lille pige på gaden, bliver hun mindet om hendes eksmands samling af børneporno. At komme over det, er noget, der vil tage meget længere end bare to år, mener Rachel Carling-Jenkins.