Fem yngre læger skulle have mødtes med vennegruppe ved fjerntliggende teltplads, men dukkede aldrig op.

Australsk politi har fra luften indledt en eftersøgning efter fem unge læger, som er forsvundet i landets outback.

Gruppen skulle have mødtes med venner ved en fjerntliggende teltplads lørdag aften, men dukkede aldrig op.

Det skriver australske ABC News.

Outbacken er det enorme, tørre og golde område i midten af Australien, hvor der kan være meget langt mellem bebyggelser. Det sker med jævne mellemrum, at folk forsvinder i området.

Nu er frygten, at det kan være sket for de fem læger, oplyser politiet i delstaten Northern Territory.

- De tog afsted omkring klokken fem lørdag og skulle have været tilbage søndag, siger ledende politibetjent Kerr ifølge ABC.

- Gruppen skulle have mødtes med en anden gruppe, der tidligere tog afsted fra Alice Springs, men de mødtes aldrig.

Australsk politi har fra morgenstunden mandag indledt en efterforskning af et enormt område mellem flere hovedveje.

De to grupper skulle have mødtes i naturparken Ruby Gap, som er kendt for at være svært tilgængelig.

Den kan kun nås via en udfordrende grusvej, hvor man har brug for en firehjulstrækker.

- De folk, som de skulle have camperet sammen med, er meget bekymrede, siger Kerr ifølge ABC.

Han oplyser, også at det ifølge familien ikke ligner gruppen ikke at give lyd fra sig.

De forsvundne er to 29-årige kvinder, en 29-årig mand, en 27-årig kvinde og en 31-årig kvinde.

Alle arbejder de som læger i byen Alice Springs, som ligger midt i Australien.

Det vides ikke, hvor meget mad og vand de har med sig.

/ritzau/