Efterforskning af 450 kilo ar ført til anholdelser af fem mænd i Sydney og London.

Australske myndigheder har fundet næsten et halvt ton af det narkotiske stof MDMA i en gravemaskine, som var importeret til Brisbane fra Southampton i Storbritannien.

De knap 450 kilo MDMA, der populært betegnes som ecstasy, var fordelt i 226 plastposer. Stoffet har ifølge det australske politi en anslået værdi på gaden på op mod 60 millioner dollar - over 368 millioner kroner.

Fundet blev gjort i marts, men er først blevet offentliggjort nu.

Efter fundet af stofferne har den efterfølgende efterforskning ført til anholdelser af fem mænd i Sydney og London.

- Mændene i gruppen bag narkotikasmuglingen troede, at de ved at skjule narkotika i en gravemaskine, som blev solgt i et legitimt auktionshus, havde sikret sig mod at blive afsløret i Australien, siger en ledende politimand i Australien Justine Gough.

- Men de tog i den grad fejl i denne formodning, tilføjer hun.

Forbruget af narkotiske stoffer i Australien løber årligt op i milliarder af dollar. Det viste en undersøgelse fra Australiens efterretningskommission for kriminalitet tidligere i år.

Fra august 2018 til samme måned året efter købte australiere kokain, ecstasy, heroin og andre ulovlige rusmidler for anslået 11,3 milliarder australske dollar. Det svarer til næsten 49 milliarder kroner.

I de 12 måneder, undersøgelsen omfatter, blev det anslåede forbrug sat til 11,5 ton methylamfetamin, 4,6 ton kokain, 2,2 ton MDMA og over 900 kilo heroin. Estimaterne er baseret på analyser af spildevand flere steder i Australien.

Australien har det næsthøjeste forbrug af stoffer, når landet rangeres sammen med 18 europæiske lande, der laver tilsvarende undersøgelser. /ritzau/Reuters