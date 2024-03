Politiet opfordres til at droppe prideparade i Sydney, da et dobbeltdrab har rystet lokale LGBTQ+-personer.

Arrangørerne af en forestående prideparade i den australske storby Sydney har i kølvandet på et dobbeltdrab på et homoseksuelt par, som en politibetjent er anklaget for at stå bag, bedt politiet om ikke at deltage.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Myndighederne leder endnu efter ligene af den 26-årige tidligere tv-vært Jesse Baird og hans partner 29-årige Luke Davies, som angiveligt blev skudt og dræbt i Sydney mandag.

En politibetjent, som Jesse Baird har haft en et forhold til, er anklaget for drabet på begge mænd.

Fra pridearrangørerne lyder det, at LGBTQ+-personer over hele Australien er dybt berørt af drabet på parret, som selv havde planlagt at deltage i paraden, der finder sted lørdag.

- Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras' bestyrelse føler, at det kan øge sorgen i vores fællesskab, som allerede er dybt berørt af den seneste tids hændelser, hvis politiet deltager i paraden.

- Bestyrelsen har taget en beslutning om at anmode politiet om ikke at deltage i paraden i 2024, lyder det i en udtalelse fra arrangørerne.

I udtalelsen lyder det, opfordringen til udelukkelse var en svær beslutning, fordi mange LGBTQ+-personer ansat i politiet plejer at deltage.

Bestyrelsen oplyser, at den anklagede i sagen selv deltog ved sidste års parade. Flere medier har bragt billeder af hans deltagelse.

Sydneys politikommissær, Karen Webb, opfordrer arrangørerne til at trække opfordringen til tilbage.

- Vi har ikke at gøre med en hadforbrydelse mod homoseksuelle. Vi har at gøre med et partnerdrab, og jeg er skuffet over den holdning, som pridebestyrelsen har indtaget i sagen, siger Webb ifølge AP.

/ritzau/